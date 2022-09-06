YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

06.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

Bayburt'ta, nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmak için gelen 97 yaşındaki kadını, bir personel sırtında taşıyarak binanın birinci katındaki kuruma çıkardı.

Kimlik çıkarmak için Demirözü İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen Sebahat Taşçı, binanın birinci katındaki kuruma ulaşmak için merdivenleri çıkamadı.

Bunun üzerine müdürlükte memur olarak görev yapan Tunay Mutlu, yaşlı kadını sırtına alarak kuruma taşıdı.

Burada işlemleri tamamlanan yaşlı kadının tekrar görevli personel tarafından taşınarak evine ulaşması sağlandı.

Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da denizde boğulan imamın cenazesi defnedildiTrabzon'da denizde boğulan imamın cenazesi defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:
THY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldiTHY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:23
İkindi
15:59
Akşam
18:51
Yatsı
20:13
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.