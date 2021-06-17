Nükhet Duru "Menopoza girmişsin, ihtiyarsın artık" yorumuna ateş püskürdü!

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yorum yapan takipçisini topa tuttu.

Duru, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" diyerek yapılan yoruma sessiz kalmadı.

Bunu gören Duru, takipçisinin yorumuna ise ekran görüntüsü aldığı sosyal medya hesabından şu sözlerle isyan etti:

"Bugün Instagram'da paylaştığım post'a gelen bir yorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir kadına menopozla, bir sanatçıya ihtiyarlıkla sınır koyamazsınız. Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim. Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım."



