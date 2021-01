Numan Kurtulmuş ETSO Meclisi’nde konuştu;

Partisinin il kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kongrenin ardından, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya Kurtulmuş’un yanı sıra, AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı. Konuşmasında, Kovit-19’dan bugüne kadar 25 bin 344 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Başkan Yücelik şöyle dedi; “Hayatımızı her yönüyle etkileyen bu salgında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Pandeminin ortaya çıktığı ilk günden itibaren, gerek toplum sağlığımız, gerekse salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için birçok önlem alındı. ETSO olarak biz de, salgının iş hayatına etkilerini azaltmak için acilen alınması gereken tedbirleri, cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere bir rapor halinde TOBB’a gönderdik. Raporumuzda öncelikle; vergi, SGK primi, banka kredileri gibi ödemelere kolaylık getirilmesi, kamu alacaklarının ertelenmesi ve firmaların kamudan alacaklarının en kısa sürede ödenmesi, işletmelerimizin borç ve ödeme yükünün hafifletilmesi için, kredi, kira, doğalgaz, su ve elektrik gibi dönemsel ödemelerin ertelenmesi, cansuyu ve nefes kredilerinin faizsiz şekliyle uygulanması gibi tekliflerimize yer verdik. Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini, video konferans yöntemiyle bir araya geldiğimiz; bakanlarımıza ve bürokratlarımıza ilettik.”

Yücelik; “Son düzenlemeler nefes aldıracak”

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik son düzenlemelere de konuşmasında yer veren Başkan Yücelik şunları söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanımız son olarak, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkara kullandırılan hazine destekli kredilerin, önümüzdeki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin ertelendiği açıkladı. Ayrıca, salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, halı saha ve hamam gibi işletmeler, 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle mücbir sebep kapsamına alındı. Bu işletmelerin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de ertelendi. Yapılan bu düzenlemeler, pandemi sebebiyle çok zor günler yaşayan işletmelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır.”

“Bankalar esnek davransın”

Pandemi döneminde finansal kaynaklara kolay erişim her zamankinden daha çok önem kazandığının altını çizen Yücelik, “Bu dönemde yaşanan finansal sıkıntıların aşılması için gerekli adımlar atılarak, nakit ihtiyacını gidermek amacıyla, KGF ve benzeri teşvik paketleri hayata geçirildi. Ancak ne yazık ki, bölgemizin bu anlamda yeterli finansal kaynağa erişemediğini düşünüyoruz. Bu sebeple, bölgemizin iklimsel dezavantajı da dikkate alınıp, pozitif ayrımcılık yapılarak ayrı bir kaynak ayrılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Üretimi desteklemek amacıyla uzun vadeli işletme kredisi verilmesi ve sanayi sektörüne yönelik KGF limitinin artırılmasının önemine dikkati çeken Başkan Yücelik, bunlara ilaveten bankaların kredi kullandırırken daha esnek davranmaları gerektiğini vurguladı.

YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VE SİCİL AFFI

Pandemide başta hizmet olmak üzere birçok sektör çok zor durumda kaldığını söyleyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; “İşletmeler, zor bir yaz döneminden sonra yeni bir yaz dönemini daha aynı şekilde geçiremeyecek. İşletmelerimiz uzun bir süredir kazanç kaybı yaşıyor. Dolayısıyla yapılandırma taksitlerini de ödemekte güçlük çekecek. Bu konuda yeni bir düzenlemeye acil ihtiyaç var. Yapılandırma taksitlerinin en azından haziran ayında başlatılması çok daha iyi olacaktır. Buna paralel olarak krediye en fazla ihtiyaç duyulan bu zor dönemde işletmelerin birçoğu bozuk sicilden dolayı mağdur oluyor. Pandemi sürecinde çekini, kredisini zamanında ödeyemeyen işletmelerimiz var. Krediye en fazla ihtiyacı olan bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için sicil affı getirilmesi şart. Yakın bir sürede sicil affı düzenlemesinin yapılmasını bekliyoruz. Geçmişteki sicil aflarında bankaların bu arşivlerini silmediklerini de biliyoruz. Yeni bir sicil affında bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor.”

YÜCELİK’TEN “4325” VURGUSU

Toplantıda bölgede uygulanan teşviklere de değinen Başkan Yücelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “İlimiz 5. Teşvik bölgesinde yer alıyor. OSB’lere yapılan yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden yararlanıyor. Bu uygulama cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılı sonuna uzatıldı. Biz, bu desteğin kalıcı olmasını istiyoruz. Ayrıca, dışarıdan yatırımcının gelmesi, mevcut yatırımcının da korunması ve yaşatılması için bölgeye özgü teşvik düzenlemelerinin getirilmesi çok önemli. Bu anlamda, daha önce bölgemizde başarıyla uygulanan ve işletmelere büyük avantajlar sağlayan 4325 gibi teşvik yasalarına ihtiyacımız var.”

“NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN GÖÇÜ ÖNLENMELİ”

Nitelikli işgücünün bölgeden göçünün önlenmesi gerektiğini kaydeden Yücelik, “Zor yaşam koşulları ve kısıtlı iş imkanları nedeniyle nitelikli işgücümüz batıya göç etmekte ve bu durum bölgemizin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu döngü kırılamadığı için olumsuz etkiler artarak devam etmektedir. Bu kapsamda nitelikli işgücünün işverene maliyetini düşürmek amacıyla daha cazip teşviklerin uygulanması faydalı olacaktır. Ayrıca, bölgemizde kamu - üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi için bu alandaki destekler arttırılmalıdır. Buna bağlı olarak, Ar-Ge çalışmalarına hız verilmeli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

KURTULMUŞ; “HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Başkan Yücelik’in ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise, 2020 de yaşanan salgının insanlık tarihinin son birkaç asırda yaşadığı en önemli olaylardan birisi olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Pandemi önce ve sonrası birbirinden tamamıyla farklı iki şeyden bahsedilecektir. Bir zamanlar motorun bulunması ile sanayi devriminin başlaması gibi küreselleşme ile yeni dönemin başlaması gibi bununla birlikte de yeni bir dönem başlıyor. Bütün dünyadaki akademik, siyasi ilgilerin, tahmin yapanların üstünde durduğu konu; pandemiden sonra dünyanın nasıl şekilleneceği. Bugünden yarına ne olacağını kestiremeyiz. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz; Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her alanda büyük değişiklikler yaşayacağız. Özellikle büyükşehirlerde evden çalışmaya geçtiği, hizmetlerin uzaktan yapıldığı bir dönemde siyaset yapmak mühim iştir. A’dan Z’ye her şeyin değişeceği görünüyor. Dolayısıyla sonuç itibari ile son derece sarsıcı güçlü etkileri olan bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz ama güçlü etkileri ile karşı karşıyayız.”

“Tezgahı dağıtmadan toparlamak lazım”

“Dünyadaki bütün gelişmeler önce belli ülkelerde başlar sonra yayılır. Bu öyle bir şey ki aynı anda tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Kimse salgından kaçma imkanına sahip değil” diyen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, “Herkes eş zamanlı bununla karşı karşıya. Yani bununla birlikte yeniden çok güçlü yapılanma sürecine gireceğiz. Ekonomiden ticarete, sağlıktan eğitime kadar önümüzdeki dönemde birçok şey değişecek. Dünyadaki ekonomik ve politik yapılarda değişiklik olacak. Bu görünüyor. DSÖ’nün ne kadar büyük sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu sorunu çözmekten çok uzak olduğu görmüş olduk. Küresel felaket olan salgın karşısında BM’nin salgının azaltılması konusunda görüşünü dinleyemedik. Demek ki onun da yeniden yapılanması gerek. NATO, savunma paktı olsa bile ortak düşmanı bertaraf etmek açısından çabası olması gerekirdi ama olmadı. Avrupa ülkeleri arasında dayanışma göremedik.”

Türkiye’nin bu süreçte sağlık hizmetlerini birinci öncelik olarak ele aldığını dile getiren Kurtulmuş, “Pandemide ikinci önceliğimiz ise ekonomi oldu. Günlük hayat akmaya devam ediyor. Öyle bir tedbir paketi uygulanmak zorundaydı ki; hem sağlık açısından önlem alınsın hem de tabiri caizse tezgahı dağıtmadan toparlamak lazım. Tezgah dağılırsa bir daha toparlaması zor olur. Başından itibaren Cumhurbaşkanımızın önceliği budur. Tüm tedbirler, yardımlar Bunlar iyi kötü ekonominin bugüne gelmesini sağladı. Bir taraftan bütün sağlık koşullarına dikkat ederek diğer taraftan kısıtlamalara uyarak Şu ana kadar iyi kontrol altına alınarak devam etti” şeklinde konuştu.

“Büyük felaketle karşı karşıyayız”

Mümkün olduğunca normalleşme sürecine geçerek esnafın kaybettiğini, kazanacağını temin etmek gerektiğini anlatan Kurtulmuş, “Böylesine büyük felaket karşısında etkin yönetimin önemini gördük. Eski dönemlere olmuş olsaydı bu kadar çabuk tepki verilemeyebilirdi. İyi bir noktada olduğumuzu ifade edebiliriz. Büyük felaketle karşı karşıyayız. Ama sabırla, dirayetle üstesinden geldik. Devlet millet kaynaşması ile bu süreci aşıyoruz aşacağız. Gelmiş, gitmiş olsun. Burada Türkiye fazla direnç kazanmış olarak bu süreçten çıkacak. Hem iş dünyamız hem vatandaşlarımız için tüm imkanları seferber ettik. Gücümüz imkanımız neyse hepsini seferber ediyoruz” dedi.

Numan Kurtulmuş’un konuşmasının ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ziyaretinin anısına kendisine bir plaket verdi ve gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. Kurtulmuş da Başkan Yücelik’e günün anısına hat işlemeli bir tabak hediye etti. Yücelik, toplantıya iştirak eden AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a da tespih hediye etti. Numan Kurtulmuş, toplantının basına kapalı olarak devam eden bölümünde ETSO Meclis üyelerinin sorunlarını dinledi, sorularını cevaplandırdı.