MAGAZİN

Nur Yerlitaş zayıfladı! Görenler şoke oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Modacı Nur Yerlitaş'ı önceki gün Nişantaşı'nda görenler tanıyamadı. Nur Yerlitaş 30 kilo vererek yeni haliyle şoke etti

Nur Yerlitaş zayıfladı! Görenler şoke oluyor

Geçtiğimiz yıl gıdı toplatma operasyonu geçiren Nur Yerlitaş’ın zayıfladığını gören herkes, modacının mide küçültme ameliyatı olduğu iddia etti.

Ancak Yerlitaş, verdiği röportajda iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

“STANDARTLARIN ÖNÜNDE KİLOM VARDI”

Verdiği kilolardan sonra konuşan Yerlitaş, “Standartların önünde bir kilom vardı. O kiloyu 11 aya böldüm. Mide küçültme falan ameliyatı olmadım. Olsam söylerdim.

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Çok düzenli bir diyet yaptım, hiç kendimi yormadan. Sonra baktım midem küçüldü. Porsiyonlarım önce yarıya, sonra çeyreğe indi” ifadelerini kullandı.

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Yerlitaş geçtiğimiz gün ise eski halini paylaşıp fotoğrafın altına ise "şişman kadın. 6 yıl önce" yazdı.

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