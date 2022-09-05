Nuray Aksu Sezgin, FLO'nun Marka Pazarlama Direktörü oldu

İSTANBUL (AA) - FLO'da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Marka Pazarlama Direktörlüğü görevine Nuray Aksu Sezgin getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok kanallı, çok markalı, dijital odaklı yapısıyla globalleşme yolculuğuna devam eden FLO, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bütünleşik pazarlama faaliyetleri ve zengin marka ağı ile tüketicilerine ulaşan FLO, büyüme hedeflerine paralel olarak organizasyon yapısını da güçlendiriyor.

Bu doğrultuda FLO Marka Pazarlama Direktörlüğü görevine Nuray Aksu Sezgin atandı.

Sezgin, FLO, IN STREET, Nine West, Lumberjack, Kinetix, Lotto ve Reebok markalarının pazarlama ve iletişim stratejilerinin kurgulanması ve yönetilmesi süreçlerine liderlik edecek.

Nuray Aksu Sezgin, global markaların pazarlama kadrolarında elde ettiği deneyim ile yeni görevinde hem Türkiye’de hem de globalde marka pazarlama ekiplerini yönetecek.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Nuray Aksu Sezgin, kariyerine 2006 yılında Gfk'da başladı.

Sonrasında Coca-Cola, Atasun Optik ve Danone gibi uluslararası şirketlerde pazarlama alanında kariyerini sürdüren Nuray Aksu Sezgin, global ve lokal markaların stratejik pazarlama ve entegre marka iletişimi çalışmalarından sorumlu oldu.

