Nurdağı'nda yıldırım düşme anı görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 08:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, etkili olan sağanak yağış sırasında dağlık alana yıldırım düşmesiyle görüntülendi.

Mahallesinde gök gürlemesiyle başlayan sağanak yağışla birlikte dağlık alana yıldırım düşmesi görüntülendi. Yıldırımın düşme anına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşım beğeni topladı. (DHA)

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Nurdağı gaziantep

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