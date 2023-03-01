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Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezinde hummalı çalışma

01.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için geçici barınma alanlarının inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce depremzedeler için yığma yapı, prefabrik ve konteynerden oluşan geçici barınma alanları yapılıyor.

Hummalı çalışmaların devam ettiği geçici barınma alanlarının kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre, söz konusu geçici barınma alanı 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. Sosyal donatıların bulunacağı, 3 bin 208 birimden oluşacak geçici barınma merkezinde 19 bin kişi kalabilecek.

Altyapıları yapılan, zemin düzleştirme çalışmaları tamamlanan ve konteynerleri getirilen geçici barınma alanlarında inşaatına başlanan tuğladan evler de yükseliyor.

"200'ÜNÜ TAMAMEN BİTİRDİK, 200 TANE DAHA HAZIR OLMAK ÜZERE"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, alanda hummalı bir çalışmanın bulunduğunu öyledi.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Şu an 1288 tanesi (bağımsız birim) inşaat halinde. 200'ünü tamamen bitirdik. Diğerleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine 200 tane daha hazır olmak üzere. O da bugün yarın teslim edilecek. Konteyner kentte yapımı tamamlanan alanlara 200 vatandaşımız taşındı. İnşallah geri kalanını yapıp vatandaşlarımıza en hızlı şekilde teslim etmek istiyoruz."

Demirtaş, Konteynerlerin alt ve üst yapısını bitirdikten sonra teslim ettiklerini dile getirerek, "Şu an bu konutlarda sıcak su ve ısınmayla ilgili problemi çözüyoruz. Kanepelerinden koltuklarına kadar ihtiyaçları karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız burada geçici kaldıktan sonra kalıcı konutlarına geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Nurdağı İnşaat konteyner

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