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Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak günlerine döndü: Bak ne buldum

25.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, son paylaşımında Asmalı Konak günlerine döndü.

Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak günlerine döndü: Bak ne buldum

Nurgül Yeşilçay, hem iş hayatı hem de özel hayatı çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Necati Kocabay ile evlilik hazırlığında olan başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa fotoğraflarını paylaşarak gündeme gelmişti.

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NURGÜL YEŞİLÇAY ASMALI KONAK GÜNLERİNE GİTTİ

Şu sıralar Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, kendisine şöhreti getiren unutulmaz dizi Asmalı Konak setinden bir fotoğraf paylaşarak nostalji yaptı. Asmalı Konak dizisinin o dönemki yardım yönetmeni Mesude Erarslan’ı fotoğrafa etiketleyen Nurgül Yeşilçay, sonuna Asmalı Konak etiketini ekleyerek şunları yazdı:

Yaa Mesude bak ne buldum

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay Instagram
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok güzel diziydi.
DÜNYANIN EN BOŞ KADINI. GÜZEL DEĞİL. OYUNCU DEĞİL.

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