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  4. Nurgül Yeşilçay gaza geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozları olay oldu

Nurgül Yeşilçay gaza geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozları olay oldu

21.05.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa fotoğrafını paylaştı. Büyük aşk yaşayan çiftin fotoğrafı hayranları tarafından çok beğenildi.

Nurgül Yeşilçay gaza geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozları olay oldu

Nurgül Yeşilçay, hayranlarının karşısına Fox Tv yapımı Kefaret dizisiyle çıkıyor. Dizideki performansının yanı sıra sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Nurgül Yeşilçay, uzun süredir yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile büyük aşk yaşıyor.

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Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, koronavirüs yüzünden ertelemek zorunda kaldıklarını söylediği düğünü için hazırlıklara başladı.

NURGÜL YEŞİLÇAY: SAÇMA SAPAN İLİŞKİLER...

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.” sözleriyle tanışmalarını anlatıyor.

Mutlu çifti sosyal medyada da ilişkilerini gözler önüne seren paylaşımlar yapmaktan çekinmiyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay Instagram
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