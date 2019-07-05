Nurgül Yeşilçay'dan Bottle Cap Challenge akımı için ilginç video

İngilizce’de ‘şişe kapağı meydan okuması’ anlamına gelen ‘Bottle Cap Challenge’ sosyal medyada akım oldu. Ünlü isimler ayaklarıyla yada başka şekilde birbirinden ilginç şişe kapağı açma videoları çekerek paylaştılar.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ise Instagram'dan oklavayla hamur açtığı bir video yayınladı. Yer sofrasında hamur açan Yeşilçay, ani bir şekilde oklavayla pet şişenin kapağına vurarak açtı. Ünlü oyuncu #bottlecapchallenge etiketiyle paylaştığı videoya, "Veeee yoğun istek üzerine!!!! Bizde de böyle!!!" notunu yazdı.

Yeşilçay'ın Instagram'dan paylaştığı video sadece bir saat için 100 binden fazla beğeni aldı.



