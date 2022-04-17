Nurgül Yeşilçay'dan Cem Özer yorumu! "Durduk yere eski kocayla da görüşmenin..."

Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy’de oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile görüntülendi. Sevgilisi Necati Kocabay ile bir türlü nikah masasına oturamayan Yeşilçay “Üşenme aşamasını geçemedik. Çok zor bir şey" dedi.

Eski eşi Cem Özer’in yaptığı “Necati Bey Nurgül’e çok iyi geliyor, tanışmak isterim” açıklaması için “Bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem’le tanışmak istedi. Gerçi durduk yere eski kocayla görüşmenin pek bir manası yok. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz” diyerek kahkaha attı.





