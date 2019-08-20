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Nurgül Yeşilçay, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a mı katılacak? Dikkat çeken paylaşım

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 20.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar merak uyandırdı. Ünlü oyuncuların birlikte çekilen fotoğraflarını 'projeler' notuyla paylaşmaları, 'Nurgül Yeşilçay, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mi katılacak?' sorusunu akıllara getirdi.

Nurgül Yeşilçay, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a mı katılacak? Dikkat çeken paylaşım

Nurgül Yeşilçay Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şu sıralar yeni komedi filminin çekimlerinde bulunan oyuncu Nurgül Yeşilçay , Oktay Kaynarca ile fotoğrafını “projeler projeler” notu ile paylaştı.

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Yeşilçay’ın bu paylaşımı akla ‘Nurgül Yeşilçay EDHO’ya mı katılıyor?’ sorusunu getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Oktay Kaynarca

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