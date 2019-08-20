Nurgül Yeşilçay, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a mı katılacak? Dikkat çeken paylaşım

Nurgül Yeşilçay Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şu sıralar yeni komedi filminin çekimlerinde bulunan oyuncu Nurgül Yeşilçay , Oktay Kaynarca ile fotoğrafını “projeler projeler” notu ile paylaştı.
Yeşilçay’ın bu paylaşımı akla ‘Nurgül Yeşilçay EDHO’ya mı katılıyor?’ sorusunu getirdi.
Kayaların arasındaki gizem! Hititler'e kadar uzanıyor
5 bin yıllık şehir ortaya çıktı!Türk arkeologlardan tarihi keşif
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum