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Nurgül Yeşilçay fakir edebiyatı yapan fenomenleri tiye aldı! "Tanıdık geliyor mu?"

09.12.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ünlü isim son günlerde fakir edebiyatı yapmaya başlayan fenomenleri tiye aldı.

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile ünü yakalayan Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi dizilerle başarılı işlere imza attı. Sosyal medya paylaşımlarıyla güldüren Nurgül Yeşilçay gündemden düşmeyen fenomenleri taklit etti.

Polatların tutuklanmasının ardından inceleme altınan birçok sosyal medya fenomeni soruşturmaya dahil edildi. Listede yer alan fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı geldi, tüm mal varlıklarına el konuldu ve şirketlerine kayyım atandı.

fenomenler

Dilan ve Engin Polat'ı taklit ettiği düşünülen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti dikkat çekiyordu. Haklarında beş farklı suçlamayla soruşturma başlatılan çift, zenginlik içeren paylaşımlarını sildi. Ardından da köy evinde ve yer sofrasında paylaşımlar yapmaya başladı.

özlem

"TANIDIK GELİYOR MU?"

Soba başında kahve içtiği videoyu "Tanıdık geliyor mu?", "Cafe yer,ne kahvehaneye gidip türk kahvemi soba başında yudumlamak zorunda kalıyorum! Üstümdekiler de pazardan zaten." notuyla paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay, Öz çiftinin soba başı fotoğrafı başta olmak üzere tüm fakir edebiyatı yapan sosyal medya fenomenleri tiye aldı.

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Nurgül Yeşilçay'ın fakir edebiyatı paylaşımı gündem oldu.

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Nurgül Yeşilçay polat Özlem Öz Tayyar Öz magazin ele karakteri
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