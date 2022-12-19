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Nurgül Yeşilçay’ın Veda Mektubu dizisinde partneri bakın kim oldu

19.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Edip Hoca rolüyle büyük beğeni toplayan ve daha pek çok yapımda başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay’ın Veda Mektubu dizisindeki partneri oldu.

Nurgül Yeşilçay’ın Veda Mektubu dizisinde partneri bakın kim oldu

Nurgül Yeşilçay, Kanal D’nin “Veda Mektubu” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu kariyerinin ilk önemli projesi olan “İkinci Bahar”ın da yapım şirketi olan Gül ve Mustafa Oğuz çiftinin patronu olduğu MOST Yapım’la anlaştı.

Yeşilçay’ın Alanur Yıldız rolüne hayat vereceği dizide, kızlarından Aslı’yı Rabia Soytürk oynayacak. Soytürk rolü için kampa girdi ve dans dersleri almaya başladı.

Çok güçlü bir anne ve kızlarının hikâyesini etkileyici bir dille anlatacak olan dizide Yeşilçay’ın partnerine kimin hayat vereceği merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu soru sonunda cevap buldu.

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Bugüne kadar Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere birçok dizide rol alan ve ülkemizin en iyi karakter yaratan oyuncularının başında yer alan isimlerinden Selim Bayraktar “Veda Mektubu”nda Yeşilçay’ın partnerine hayat verecek.

Bayraktar dizide “Ziya” rolüne hayat verecek.

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Nurgül Yeşilçay Oyuncu

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