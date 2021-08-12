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Nurgül Yeşilçay sarışın oldu! "Nasıl tanıdınız?"

12.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladıktan sonra yaptığı her dizi ve filmle gündeme gelen Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisinin final yapmasından sonra imajını değiştirdi. Nurgül Yeşilçay son görüntüsüyle şaşırttı.

Kefaret dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Nurgül Yeşilçay tatilini bitirip evine döndü. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu yeni imajıyla olay oldu.

Nurgül Yeşilçay, dün Bebek’te kuaförden çıkarken görüntülendi. Saçlarını sarıya boyatan Yeşilçay, “Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım. Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı çok zor. Saatlerdir buradayım” diyerek espri yaptı.

Nurgül Yeşilçay bu yeni imajını sinema filmi için yaptığını da söyledi.

Bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu geçtiğimiz günlerde “Valla evlenmeye vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya!" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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Nurgül Yeşilçay
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