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Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

12.10.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında boşanan Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftininin oğulları Nejat, 16 yaşında bir delikanlı oldu. Osman Nejat'ın, babası Cem Özer'e benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

2004-2010 yılları arasında evli kalan ünlü çift Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer'in 2005 yılında dünyaya gelen oğulları Osman Nejat, koca adam oldu. Şimdilerde 16 yaşında olan Osman Nejat, babasına benzerliğiyle şaşırtıyor. İşte Osman Nejat'ın son hali:

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

''İÇİM İÇİMİ YİYORDU''

Nurgül Yeşilçay, daha önce verdiği bir röportajda, oğlu Osman nejat'ı yetiştirme sürecine dair şu açıklamayı yapmıştı: Özgürlük benim için çok önemli. Osman Nejat anneci olmasın, özgür olsun diye 6 yaşındaydı tek başına İzmir’e gönderirdim. İçim içimi yiyordu ama yapardım.

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

''BİRBİRİMİZİ ÖZLEMLE ANMIYORUZ''

Cem Özer, 2010 yılında ayrıldığı eski eşi Nurgül Yeşilçay için şu ifadeleri kullanmıştı:

Nurgül'le aramız iyi. Birbirimizi özlemle anmıyoruz, her dakika konuşmuyoruz ama Nejat söz konusu olduğu için senede 1-2 kere bir araya gelmeye çalışıyoruz.

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz yıllarda ayağı kırılan ve hareket kısıtlılığından kaynaklı toplardamarlarında pıhtı oluştuğu için beynine pıhtı atan eski eşi Cem Özer için dua istemiş, ''Cem yoğun bakımda evet! Ben sapasağlam çıkacağına inanıyorum çocuğumun babasının! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" demişti.

Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çiftinin oğulları Nejat koca adam oldu! Babasının kopyası!


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Anahtar Kelimeler:
Cem Özer Nurgül Yeşilçay
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