Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde, yapımı 1941 yılında tamamlanan ve uzun süre kullanılmayan havaalanının, sivil havacılık projelerinin tamamlanmasının ardından 2021 yaz döneminde yeniden açılması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" olma özelliğini taşıyan Divriği Havaalanı'nı gezdi.

Burada açıklama yapan Ayhan, havaalanının 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlandığını ve 1941'de tamamlandığını belirterek, "Nuri Demirağ'ın kendi yaptığı yerli ve milli uçakların indiği bir yer burası. O dönemde yerli ve milli uçağın yapılmaması için yapılan manipülasyonlar ve buraya kurduğu Gök Okulu'nun açılmaması için atılan adımlar sonrası maalesef hayallerini uçurtan adam Nuri Demirağ'ın bu planı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Havaalanının 2004 yılında atıl durumda kaldığını aktaran Ayhan, 2010 yılında ise Divriği'ye gönül vermiş özel bir müteşebbis tarafından satın alındığını belirtti.

Ayhan, havaalanının sivil havacılık projelerinin hazırlık aşamasında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: