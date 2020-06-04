Nuri Şahin Fenerbahçe ile görüştü iddiası

Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin.
Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann ise, "Nuri’nin saha içinde ve dışında çok önemli bir oyuncu olabileceğini her zaman vurguladık. Gelecek sezon ne olacağı birçok faktöre bağlıdır. Bu, spor ve ekonomik konularla ilgilidir" yorumunu yaptı.
Alman basını Borussia Dortmund’da bir kahraman olan Nuri Şahin’in, Werder’de aynı ölçüde desteklenmediğini ve Fenerbahçe ile anlaşmasının muhtemel olduğunu da dile getirdi.
Bild gazetesi "Nuri seneye Kruse ile olacak" diye yazdı. Alman basını Nuri’yi Terim’in de istediğini, futbolu bıraktıktan sonra yardımcısı olmasıyla ilgili teklif yaptığını iddia etti.
(AKŞAM)
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