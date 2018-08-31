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Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 31.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Bundesliga ekibi Werder Bremen'le anlaştı. Nuri Şahin, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu

Borussia Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Nuri Şahin, bir başka Bundesliga ekibi olan Werder Bremen'e transfer oluyor.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Werder Bremen'e transferi için sağlık kontrolünden geçiyor. Sky Sports da gelişmeyi doğrularken, transferin gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
nuri şahin werder bremen Borussia Dortmund

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ohh be kurtuldu fener...bu adam turkiyede oynamamak icin her seyini verir . Sevmiyor ulkemizi bu acayip adam..
dün fb yazmıştınız
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