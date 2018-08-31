Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu

Borussia Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Nuri Şahin, bir başka Bundesliga ekibi olan Werder Bremen'e transfer oluyor.
Adı Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Werder Bremen'e transferi için sağlık kontrolünden geçiyor. Sky Sports da gelişmeyi doğrularken, transferin gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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