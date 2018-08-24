SPOR

Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Son günleri hareketli geçiren ve kasasına yaklaşık 25 milyon Euro gelir sokan Fenerbahçe, Josef de Souza'nın satışının ardından orta saha arayışlarını hızlandırdı. Fenerbahçe için gündeme gelen son isim Nuri Şahin oldu.

Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın takımdan ayrılması ile boşalan orta saha pozisyonu için taraftarı heyecanlandıracak bir iddia geldi.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin'in sarı lacivertlilere önerildiği öğrenildi.

Kadrosunda 10 orta saha oyuncusu olduğu için Nuri'yi elden çıkarmayı düşünen alman ekibi, milli futbolcumuza 'İstersen takımdan ayrılabilirsin' mesajı verdi.

Sarı siyahlı ekibin kiralık yerine bonservisi ile göndermek istediği ve menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerilen Nuri Şahin ile ilgili son kararı ise sarı lacivertlilerin teknik patronu Phillip Cocu verecek.

(beIN SPORTS)

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Michael Frey Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktıMichael Frey Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladıFenerbahçe Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe nuri şahin

En Çok Okunan Haberler

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Süper Lig'de Bruma bombası!

Süper Lig'de Bruma bombası!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Menajerinden açıklama: 'Dirar Fenerbahçe'de kalacak'

Menajerinden açıklama: 'Dirar Fenerbahçe'de kalacak'

Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

Michael Frey Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Michael Frey Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız

Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız

F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.