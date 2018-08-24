Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın takımdan ayrılması ile boşalan orta saha pozisyonu için taraftarı heyecanlandıracak bir iddia geldi.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin'in sarı lacivertlilere önerildiği öğrenildi.

Kadrosunda 10 orta saha oyuncusu olduğu için Nuri'yi elden çıkarmayı düşünen alman ekibi, milli futbolcumuza 'İstersen takımdan ayrılabilirsin' mesajı verdi.

Sarı siyahlı ekibin kiralık yerine bonservisi ile göndermek istediği ve menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerilen Nuri Şahin ile ilgili son kararı ise sarı lacivertlilerin teknik patronu Phillip Cocu verecek.

(beIN SPORTS)

