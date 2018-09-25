Nuri Şahin Werder Bremen'deki ilk asistini yaptı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen eski Milli oyuncumuz Nuri Şahin, yeşil-beyazlı ekipte ilk asistini 5. haftada Herhta Berlin'e karşı yaptı.
Dakikalar 61'i gösterdiğinde Philipp Bargfrede'in golü ile skoru 2-1'e getiren Werder Bremen'de asistin sahibi Nuri Şahin oldu. Karşılaşma sonunda yeşil-beyazlı ekip Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.
30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Nuri Şahin, 2017 yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türk Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamış ve Milli Takım'da genç, enerjik bir gelecek planı yapılması gerektiğine inandığını dile getirmişti.
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