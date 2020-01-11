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  4. Nürnberg-Bayern Münih maç sonucu: 5-2 (Michael Frey Bayern gol izle)

Nürnberg-Bayern Münih maç sonucu: 5-2 (Michael Frey Bayern gol izle)

ALMANYA HABERLERİ  | 11.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Michael Frey'in 1 gol attığı hazırlık maçında Nürnberg, Bayern Münih'i 5-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey maçta takımının ilk golünü attı.

Nürnberg-Bayern Münih maç sonucu: 5-2 (Michael Frey Bayern gol izle)

Hazırlık maçında Nürnberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, 22. dakikada takımını öne geçirdi. Bayern Münih 34. dakikada Davies ile skora denge getirdi: 1-1.

Nürnberg ilerleyen dakikalarda Ishak, Zrelak, Schleusener ve Hack'in kaydettiği gollerle durumu 5-1'e getirdi.

Maçta son sözü 85'te Malik Tilman söyledi ve Nürnberg, Bayern Münih'i 5-2 mağlup etti. Maça 11'de başlayan Michael Frey, 45 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nürnberg-Bayern Münih Michael Frey bayern münih nurnberg

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