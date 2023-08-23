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Nusaybin polisinden uyuşturucu ile mücadele denetimleri

23.08.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gece ve gündüz alan denetimlerini sürdürüyor.

Nusaybin polisinden uyuşturucu ile mücadele denetimleri

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı’nın talimatıyla denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi öncülüğünde eş zamanlı olarak ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele alan denetimleri gerçekleştirdi. İlçenin ana güzergahları üzerinde araçlarda yapılan aramalar yanı sıra kafeler, kahvehaneler, parklar ve umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Nusaybin Emniyet Müdürlüğü olarak en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

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