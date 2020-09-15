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Nusaybin’de asfalt yama çalışmaları başladı

MARDİN HABERLERİ  | 15.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, kentte bulunan caddelerde asfalt yama çalışmalarına başladı.Daha önce ilçede yapılan altyapı çalışmaların kaynaklı Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kışla, Mor Yakup, Yenituran ve Yeşilkent mahallerini kapsayan Lozan Caddesi üzerinde bozulan asfalt yolda asfalt yama çalışmaları sürüyor.

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, kentte bulunan caddelerde asfalt yama çalışmalarına başladı.
Daha önce ilçede yapılan altyapı çalışmaların kaynaklı Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kışla, Mor Yakup, Yenituran ve Yeşilkent mahallerini kapsayan Lozan Caddesi üzerinde bozulan asfalt yolda asfalt yama çalışmaları sürüyor. Devrim Mahallesi Hınıs Caddesi ile Çağ Çağ Caddesinde ise asfalt yama çalışmaları için Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışmalarına devam ediyor. Şehrin önceliklerine göre Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahlarda asfalt yaması çalışmaları yapılırken, 24 Eylül tarihinde ise 200 bin metrekarelik parke taşı ihalesi yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kış ayı gelmeden belirlenen sokaklarda parke taşı çalışması yapılacağı öğrenildi.

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