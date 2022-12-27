Nusret Gökçe gündemden düşmüyor! Nusret'in son paylaşımına beğeni yağdı: Tuz yoksa hayat da yok

Dünya Kupası finalinde yaptığı hareketlerle olay olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Salt Bae hareketiyle meşhur olan ve dünyanın pek çok yerinde restoranı bulunan işletmeci Nusret Gökçe, Instagram paylaşımlarıyla sık sık geçmişi de yad ediyor.

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

1983 yılında Erzurum'da doğan ve ilkokulu Darıca'da okuyan Nusret, yıllar öncesine ait bir kareyi paylaştı. Nusret, okulda önlükle çekilen çocukluk fotoğrafına "Tuz yoksa hayat da yok" notunu düştü. Nusret'in paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.