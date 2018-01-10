MAGAZİN

Nusret'in İbrahim Tatlıses halayı 3 milyondan fazla izlendi

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ete olan tutkusuyla dünya çapında tanınan Nusret, New York'da açtığı şubenin kutlamasını halay çekerek yaptı. Nusret halay çekerken yaptığı İbrahim Tatlıses taklidini Instagram hesabından paylaştı. 10,5 milyon takipçisi olan Nusret'in videosunu 3 milyondan fazla kişi izledi

Nusret'in İbrahim Tatlıses halayı 3 milyondan fazla izlendi

Dünyada saltbae hareketi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse'un patronu Nusret Gökçe'nin İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde ekibiyle birlikte çektiği halay beğeni rekoru kırdı.

Takipçileri Nusret'in videosunu 3 milyondan fazla izledi.

İBRAHİM TATLISES NUSRET'E NE DİYECEK?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında tanınan Nusret, İbrahim Tatlıses taklidini yaptığı videoya şarkıcıya da etiketledi. İbrahim Tatlıses'in Nusret'e ne yorum yapacağı merak ediliyor.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisi. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yaptı. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalıştı. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başladı. Bu deneyimin ardından dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıktı.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başardı. Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başardı. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koydu. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlandı.

Nusr-et Steakhouse, 2010 yılında Etiler’de Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı ile kuruldu. 2010 yılında başlayan Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı tüm Nusr-Et Steakhouse’larda hali hazırda devam ediyor. 2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak oldu. Eskiden bin 800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurt dışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.

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nusret ibrahim tatlıses halay

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