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Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 08.01.2019 08:49 | Son Güncelleme

Nvidia bazı FreeSync monitörlere G-Sync desteği sağlayacak. Peki, Nvidia bunu nasıl yapacak ve hangi modeller G-Sync desteğine sahip olacak?

Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

Nvidia ve AMD, oyunlardaki kare sayısının değişkenliğinden dolayı yaşanan yırtılmaları engellemek için FreeSync ve G-Sync teknolojisini geliştirmişti. AMD tarafında FreeSync kullanılırken, Nvidia cephesinde ise G Sync kullanılıyordu. Bu teknolojiler, monitör segmentinde de ayrışıyordu. FreeSync destekli monitörler daha uygun fiyatlıyken, G Sync destekli monitörlerin fiyatları dudak uçuklatıyordu.

Nvidia, bugün düzenlediği etkinlikte RTX 2060’ın yanında bomba gibi bir açıklama yaptı. Nvidia, bazı FreeSync destekli monitörlere G Sync desteğini sunacağını açıkladı. ACER, Asus ve BenQ gibi firmaların yer aldığı listede toplamda 12 monitör yer alıyor.

CEO Jensen Huang; Nvidia’nın 400’den fazla modeli test etmesine rağmen bugüne kadar yalnızca 12 monitörün testten geçtiğini söyledi. G Sync özelliğini FreeSync monitörlerde kullanmak GPU’ya ekstra yük bindirecek gibi görünüyor. Ancak söylenenlere göre GPU’daki yük oyun performansını etkilemeyecek.

G-Sync desteği gelecek olan FreeSync monitörler!

Acer XFA240
Acer XG270HU
Acer XV273K
Acer XZ321Q
Agon AG241QG4
AOC G2590FX
Asus MG278Q
Asus VG258Q
Asus VG278Q
Asus XG248
Asus XG258
BenQ XL2740

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia televizyon oyun

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