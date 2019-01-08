Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

Nvidia ve AMD, oyunlardaki kare sayısının değişkenliğinden dolayı yaşanan yırtılmaları engellemek için FreeSync ve G-Sync teknolojisini geliştirmişti. AMD tarafında FreeSync kullanılırken, Nvidia cephesinde ise G Sync kullanılıyordu. Bu teknolojiler, monitör segmentinde de ayrışıyordu. FreeSync destekli monitörler daha uygun fiyatlıyken, G Sync destekli monitörlerin fiyatları dudak uçuklatıyordu.

Nvidia, bugün düzenlediği etkinlikte RTX 2060’ın yanında bomba gibi bir açıklama yaptı. Nvidia, bazı FreeSync destekli monitörlere G Sync desteğini sunacağını açıkladı. ACER, Asus ve BenQ gibi firmaların yer aldığı listede toplamda 12 monitör yer alıyor.

CEO Jensen Huang; Nvidia’nın 400’den fazla modeli test etmesine rağmen bugüne kadar yalnızca 12 monitörün testten geçtiğini söyledi. G Sync özelliğini FreeSync monitörlerde kullanmak GPU’ya ekstra yük bindirecek gibi görünüyor. Ancak söylenenlere göre GPU’daki yük oyun performansını etkilemeyecek.

G-Sync desteği gelecek olan FreeSync monitörler!



Acer XFA240

Acer XG270HU

Acer XV273K

Acer XZ321Q

Agon AG241QG4

AOC G2590FX

Asus MG278Q

Asus VG258Q

Asus VG278Q

Asus XG248

Asus XG258

BenQ XL2740

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