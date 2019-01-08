Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

Nvidia ve AMD, oyunlardaki kare sayısının değişkenliğinden dolayı yaşanan yırtılmaları engellemek için FreeSync ve G-Sync teknolojisini geliştirmişti. AMD tarafında FreeSync kullanılırken, Nvidia cephesinde ise G Sync kullanılıyordu. Bu teknolojiler, monitör segmentinde de ayrışıyordu. FreeSync destekli monitörler daha uygun fiyatlıyken, G Sync destekli monitörlerin fiyatları dudak uçuklatıyordu.
Nvidia, bugün düzenlediği etkinlikte RTX 2060’ın yanında bomba gibi bir açıklama yaptı. Nvidia, bazı FreeSync destekli monitörlere G Sync desteğini sunacağını açıkladı. ACER, Asus ve BenQ gibi firmaların yer aldığı listede toplamda 12 monitör yer alıyor.
CEO Jensen Huang; Nvidia’nın 400’den fazla modeli test etmesine rağmen bugüne kadar yalnızca 12 monitörün testten geçtiğini söyledi. G Sync özelliğini FreeSync monitörlerde kullanmak GPU’ya ekstra yük bindirecek gibi görünüyor. Ancak söylenenlere göre GPU’daki yük oyun performansını etkilemeyecek.
G-Sync desteği gelecek olan FreeSync monitörler!
Acer XFA240
Acer XG270HU
Acer XV273K
Acer XZ321Q
Agon AG241QG4
AOC G2590FX
Asus MG278Q
Asus VG258Q
Asus VG278Q
Asus XG248
Asus XG258
BenQ XL2740
Okuyucu Yorumları 0 yorum