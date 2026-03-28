O belge UEFA'ya gönderildi! Galatasaray'dan dev ödeme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakarak hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir kazanım elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu başarının karşılığında UEFA’dan 11.8 milyon euroluk gelir elde ederken, yönetim bu kaynağı kısa sürede oyunculara dağıttı.

OYUNCULARA ÖDEMELER YAPILDI

Kulüp yönetiminin, söz konusu ödülün kasaya girmesinin ardından futbolcuların prim ve alacaklarını gecikmeden ödediği belirtildi. Daha önce 7.5 milyon euroluk bir ödeme alan oyunculara, son olarak 11.8 milyon euroluk ek bir ödeme daha yapıldığı ve bu sayede takım içindeki motivasyonun artırıldığı ifade edildi.

Öte yandan yapılan ödemelerin yalnızca Avrupa başarısıyla sınırlı olmadığı, Juventus maçının yanı sıra Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarına ait primlerin de pakete dahil edildiği aktarıldı. Böylece toplamda 19.3 milyon euroya ulaşan ödeme, kulüp kasasından çıkmış oldu.

BORÇSUZLUK KAĞIDI GÖNDERİLDİ

Tüm bu ödemelerin ardından futbolculardan borçsuzluk kağıdı alındığı ve söz konusu belgelerin UEFA’ya iletildiği öğrenildi. Yönetimin bu adımıyla hem finansal yükümlülüklerini yerine getirdiği hem de Avrupa futbol otoriteleri nezdinde elini güçlendirdiği değerlendiriliyor.