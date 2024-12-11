O dizi için ülkeye dönmüştü ama işler beklediği gibi gitmedi! Meltem Cumbul özel gecede ortaya çıktı

Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir ekranlardan uzaktaydı.

New York’ta kendine yeni bir hayat kuran Meltem Cumbul Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı dizisi ile anlaşınca ülkeye geri dönme kararı aldı.

10 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen Meltem Cumbul için işler beklendiği gibi gitmedi. Önce yönetmeni daha sonra senaryo ekibi değişen Güzel Aşklar Diyarı için erken final kararı alındı.

Henüz 6'ncı bölümde final kararı alan dizinin setinde Meltem Cumbul ve Halil Ergün arasında kriz çıktığı iddia edilmişti. Cumbul tüm bu yaşananların ardından Haldun Dormen'in 70. sanat yılı etkinliğinde ortaya çıktı.

TAM NOT ALDI

Geceye parlak trençkotu ve ışıltılı mini elbisesiyle katılan Meltem Cumbul bu haliyle çok beğenildi. Ünlü isme 'her haliyle güzel', 'özlemişiz' gibi yorumlar yapıldı.