O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Premier Lig'in 17. haftasında Leicester City, sahasında Tottenham'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Totteham'ın yıldızı Bergwijn'a yaptığı hareket karşılaşmanın adeta önüne geçti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN BERGWIJN'A TEPKİ

Leicester City'nin 2-1 önde olduğu 90+5. dakikada Çağlar Söyüncü, yerde yatan Tottenhamlı futbolcu Bergwijn'ın yüzüne yaklaşarak bir şeyler söyledi ve Hollandalı yıldıza alaycı bir gülüş attı. Bunun üzerine yıldız futbolcunun 90+5. ve 90+7. dakikada goller atarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirmesi Ada'da olay oldu.

"HOLLANDALI YILDIZI KIŞKIRTTI"

Sosyal medyada büyük ses getiren olayın ardından binlerce paylaşım yapıldı. İngiliz ve Türk futbolseverler, Çağlar Söyüncü'nün yaptığı hareketle Bergwijn'ı kışkırtıp futbolcuya ekstra motivasyon sağladığını belirtirken milli futbolcumuzla alay eder paylaşımların fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.





