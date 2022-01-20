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O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

20.01.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, Tottenham'a 90+5 ve 90+7. dakikalarda yediği peş peşe gollerle 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya Çağlar'ın Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn'a yaptığı hareket damga vurdu. Milli futbolcumuz 90+5. dakikada takımı henüz 2-1 öndeyken yerde yatan Hollandalı yıldıza gülerek bağırdı. Bu hareketin ardından Bergwijn'ın 2 dakikada 2 gol atması, milli futbolcumuzu İngiltere'de alay konusu haline getirdi.

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Premier Lig'in 17. haftasında Leicester City, sahasında Tottenham'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Totteham'ın yıldızı Bergwijn'a yaptığı hareket karşılaşmanın adeta önüne geçti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN BERGWIJN'A TEPKİ

Leicester City'nin 2-1 önde olduğu 90+5. dakikada Çağlar Söyüncü, yerde yatan Tottenhamlı futbolcu Bergwijn'ın yüzüne yaklaşarak bir şeyler söyledi ve Hollandalı yıldıza alaycı bir gülüş attı. Bunun üzerine yıldız futbolcunun 90+5. ve 90+7. dakikada goller atarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirmesi Ada'da olay oldu.

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"HOLLANDALI YILDIZI KIŞKIRTTI"

Sosyal medyada büyük ses getiren olayın ardından binlerce paylaşım yapıldı. İngiliz ve Türk futbolseverler, Çağlar Söyüncü'nün yaptığı hareketle Bergwijn'ı kışkırtıp futbolcuya ekstra motivasyon sağladığını belirtirken milli futbolcumuzla alay eder paylaşımların fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.

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