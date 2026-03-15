SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

O isimden Fenerbahçe'ye Galatasaray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı

Galatasaray’ın RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup ettiği maç sonrası İlker Yağcıoğlu’ndan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların takım ruhuna vurgu yapan Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin puan farkını kapatmasının zor olduğunu savundu ve rakiplerin önce Galatasaray’ın sahada neleri doğru yaptığını analiz etmesi gerektiğini söyledi.

O isimden Fenerbahçe'ye Galatasaray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardığı karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARLARIN UMUDU KALMAMIŞTIR"

O isimden Fenerbahçe ye Galatasaray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı 1

“Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var ama dünkü maça baktığınızda hangi Fenerbahçe taraftarı takıma baktığında ‘Biz bu 7 puanı kapatırız’ diyor. Dünkü maçtan sonra hiçbir taraftarın umudu kalmamıştır.”

"RAKİBİNE BAKMAN LAZIM"

O isimden Fenerbahçe ye Galatasaray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı 2

“Galatasaray'a bakıyorsun, Nhaga attı golü, herkes kendi atmış gibi seviniyor. Takım ruhu, birliktelik tamam. Bir kere rakibin neleri senden neleri iyi yapıyor, neleri senden iyi yapmış diye bakman lazım.”

"BUNLAR YORULMUYOR DA SİZİNKİLER Mİ YORULUYOR?"

O isimden Fenerbahçe ye Galatasaray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı 3

“Dün Zeki Murat Göle çıktı, ‘Yorgunluk oluyor, sakatlar, eksikler var’ dedi. Buraya bakıyorsun, Liverpool karşısında olağanüstü mücadelenin ardından 8 tane aynı oyuncuyla çıktı. Bırakın abi. Bunlar yorulmuyor da sizinkiler mi yoruluyor. Önce rakibin neleri doğru yaptığına bakman lazım.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk futbolunun acı kaybı! Genç yıldızdan kötü haber...Türk futbolunun acı kaybı! Genç yıldızdan kötü haber...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası!Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.