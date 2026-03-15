O isimden Fenerbahçe'ye Galatasaray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardığı karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARLARIN UMUDU KALMAMIŞTIR"

“Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var ama dünkü maça baktığınızda hangi Fenerbahçe taraftarı takıma baktığında ‘Biz bu 7 puanı kapatırız’ diyor. Dünkü maçtan sonra hiçbir taraftarın umudu kalmamıştır.”

"RAKİBİNE BAKMAN LAZIM"

“Galatasaray'a bakıyorsun, Nhaga attı golü, herkes kendi atmış gibi seviniyor. Takım ruhu, birliktelik tamam. Bir kere rakibin neleri senden neleri iyi yapıyor, neleri senden iyi yapmış diye bakman lazım.”

"BUNLAR YORULMUYOR DA SİZİNKİLER Mİ YORULUYOR?"

“Dün Zeki Murat Göle çıktı, ‘Yorgunluk oluyor, sakatlar, eksikler var’ dedi. Buraya bakıyorsun, Liverpool karşısında olağanüstü mücadelenin ardından 8 tane aynı oyuncuyla çıktı. Bırakın abi. Bunlar yorulmuyor da sizinkiler mi yoruluyor. Önce rakibin neleri doğru yaptığına bakman lazım.”