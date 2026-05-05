O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan 'Gelirim' mesajı

Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının en kritik başlıklarından biri teknik direktör tercihi oldu. Henüz adaylığını resmen duyurmayan Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin bu konudaki yol haritası şekillenmeye başladı.
Başkanlık için hazırlıklarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar'ın ilk hamlesi dünyaca ünlü teknik adam Jürgen Klopp oldu. Ancak Alman çalıştırıcının, kulüp düzeyinde görev almak istemediğini iletmesi üzerine bu girişim sonuçsuz kaldı.
Klopp'tan gelen olumsuz yanıt sonrası Aydınlar'ın rotasını Enzo Maresca'ya çevirdiği öğrenildi. Chelsea ile yollarını ayıran İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe ihtimaline olumlu yaklaştığı ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
Başkan adaylarından Barış Göktürk ise teknik direktör tercihiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak" sözleriyle dikkat çekmişti. Bu ifadelerin, Vincenzo Montella'yı işaret ettiği belirtiliyor.
Bir diğer aday Hakan Safi'nin de teknik direktör tercihinde yabancı isimlere yöneldiği öğrenildi. Safi'nin, belirlediği adaylarla temaslarını sürdürdüğü ve süreci titizlikle yürüttüğü aktarıldı.
