SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan 'Gelirim' mesajı

Fenerbahçe’de seçim öncesi teknik direktör yarışı kızıştı. Aydınlar, Klopp’tan ret alırken Maresca ile temas kurdu. Göktürk’ün Montella’ya yakın olduğu konuşulurken, Safi’nin de yabancı adaylar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan 'Gelirim' mesajı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının en kritik başlıklarından biri teknik direktör tercihi oldu. Henüz adaylığını resmen duyurmayan Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin bu konudaki yol haritası şekillenmeye başladı.

KLOPP REDDETTİ

O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan Gelirim mesajı 1

Başkanlık için hazırlıklarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar'ın ilk hamlesi dünyaca ünlü teknik adam Jürgen Klopp oldu. Ancak Alman çalıştırıcının, kulüp düzeyinde görev almak istemediğini iletmesi üzerine bu girişim sonuçsuz kaldı.

ROTADA MARESCA VAR

O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan Gelirim mesajı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Klopp'tan gelen olumsuz yanıt sonrası Aydınlar'ın rotasını Enzo Maresca'ya çevirdiği öğrenildi. Chelsea ile yollarını ayıran İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe ihtimaline olumlu yaklaştığı ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

GÖKTÜRK'ÜN ADAYI MONTELLA

O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan Gelirim mesajı 3

Başkan adaylarından Barış Göktürk ise teknik direktör tercihiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak" sözleriyle dikkat çekmişti. Bu ifadelerin, Vincenzo Montella'yı işaret ettiği belirtiliyor.

HAKAN SAFİ'NİN TERCİHİ YABANCI

O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan Gelirim mesajı 4

Bir diğer aday Hakan Safi'nin de teknik direktör tercihinde yabancı isimlere yöneldiği öğrenildi. Safi'nin, belirlediği adaylarla temaslarını sürdürdüğü ve süreci titizlikle yürüttüğü aktarıldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalyan basketbolcu Achille Polonara kariyerine son verdiİtalyan basketbolcu Achille Polonara kariyerine son verdi
Serdal Adalı'dan tarihi teklif! Son söz TFF'deSerdal Adalı'dan tarihi teklif! Son söz TFF'de
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Jürgen Klopp son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.