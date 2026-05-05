SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Serdal Adalı'dan tarihi teklif! Son söz TFF'de

Trendyol Süper Lig’de VAR ve yarı otomatik ofsayt sistemine ek olarak çipli top teknolojisi gündeme geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Kulüpler Birliği’ne sunduğu öneri geniş destek görürken, TFF’ye resmi başvuru hazırlığı başladı. Sistem daha hızlı ve net hakem kararları hedefliyor.

Serdal Adalı'dan tarihi teklif! Son söz TFF'de
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de mevcut VAR ve yarı otomatik ofsayt sistemlerine ek olarak yeni bir teknolojinin daha devreye alınması gündemde. Daha önce 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kullanılan çipli top teknolojisi için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın girişimi dikkat çekti.

SERDAL ADALI’DAN KULÜPLER BİRLİĞİ’NE TEKLİF

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, çipli top teknolojisinin Türkiye’de de uygulanması için Kulüpler Birliği’ne resmi bir yazı gönderdiği belirtildi. Adalı’nın önerisinin, birçok kulüp tarafından olumlu karşılandığı ve destek gördüğü ifade edildi.

Serdal Adalı dan tarihi teklif! Son söz TFF de 1

KULÜPLERDEN DESTEK

Söz konusu teknoloji önerisine Kulüpler Birliği çatısı altındaki kulüplerin önemli bir bölümünün destek verdiği öğrenildi. Bu destekle birlikte projenin Türkiye Futbol Federasyonu gündemine taşınması için zemin oluştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

TFF’YE RESMİ BAŞVURU HAZIRLIĞI

Kulüpler Birliği’nden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından Serdal Adalı’nın, çipli top teknolojisinin Süper Lig’de kullanılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Serdal Adalı dan tarihi teklif! Son söz TFF de 2

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR

Çipli top sisteminde topun içine yerleştirilen sensörler sayesinde temas anı anlık olarak VAR merkezine iletiliyor. Böylece pasın verildiği an net biçimde tespit edilerek ofsayt kararları daha hızlı ve doğru şekilde verilebiliyor. Ayrıca sistem, topun ele değip değmediğini ve çizgiyi geçip geçmediğini de gönderilen sinyaller üzerinden belirleyebiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan 'Gelirim' mesajıO isimler teknik direktörünü belirledi! Dünyaca ünlü hocadan 'Gelirim' mesajı
Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi olay karar!Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi olay karar!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Serdal Adalı tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.