Serdal Adalı'dan tarihi teklif! Son söz TFF'de

Trendyol Süper Lig’de mevcut VAR ve yarı otomatik ofsayt sistemlerine ek olarak yeni bir teknolojinin daha devreye alınması gündemde. Daha önce 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kullanılan çipli top teknolojisi için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın girişimi dikkat çekti.

SERDAL ADALI’DAN KULÜPLER BİRLİĞİ’NE TEKLİF

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, çipli top teknolojisinin Türkiye’de de uygulanması için Kulüpler Birliği’ne resmi bir yazı gönderdiği belirtildi. Adalı’nın önerisinin, birçok kulüp tarafından olumlu karşılandığı ve destek gördüğü ifade edildi.

KULÜPLERDEN DESTEK

Söz konusu teknoloji önerisine Kulüpler Birliği çatısı altındaki kulüplerin önemli bir bölümünün destek verdiği öğrenildi. Bu destekle birlikte projenin Türkiye Futbol Federasyonu gündemine taşınması için zemin oluştu.

TFF’YE RESMİ BAŞVURU HAZIRLIĞI

Kulüpler Birliği’nden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından Serdal Adalı’nın, çipli top teknolojisinin Süper Lig’de kullanılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR

Çipli top sisteminde topun içine yerleştirilen sensörler sayesinde temas anı anlık olarak VAR merkezine iletiliyor. Böylece pasın verildiği an net biçimde tespit edilerek ofsayt kararları daha hızlı ve doğru şekilde verilebiliyor. Ayrıca sistem, topun ele değip değmediğini ve çizgiyi geçip geçmediğini de gönderilen sinyaller üzerinden belirleyebiliyor.