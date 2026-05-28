O isme benzerliğiyle dikkat çekiyor! Sosyal medyada gündem olan manda

Bangladeş’in Narayanganj kentinde yaşayan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki albino manda, sıra dışı görünümüyle ülke gündemine oturdu. Özellikle sarı kakülünü andıran tüyleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilen hayvan, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kurban Bayramı için satışa çıkarılan manda, artan ilgi nedeniyle yetkililerin radarına girdi. İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed’in talimatıyla hayvanın kesilmesine izin verilmediği açıklandı. Yetkililer, mandayı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceğini ve hayvanın Dakka’daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceğini duyurdu.

KURBAN EDİLMEKTEN KURTULDU

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, “Son anda oluşan güvenlik endişeleri ve olağan dışı kamuoyu ilgisi nedeniyle mandanın kurban edilmemesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta sıradan bir kurbanlık alışverişi olarak görülen olay, mandaya ait görüntülerin internette yayılmasıyla ülke çapında merak konusu haline geldi. Çok sayıda ziyaretçi, sarı kaküllü mandayı görmek ve fotoğraf çektirmek için çiftliğe akın etti.

(REUTERS)