O isme kesin gözüyle bakılıyordu! Sarı-Lacivertliler'e tecrübeli hocadan ret: Fenerbahçe'ye gelemem

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürerken birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Gündemdeki isimlerden olan Luciano Spalletti 'den Sarı-Lacivertliler'e beklenmedik bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürürken yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu.

İtalyan teknik adam ile temasa geçen yönetime tecrübeli hocanın cevabı ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ"

TRT Spor'da yer alan habere göre, Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. 66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

DİĞER ADAYLARA YÖNELECEK

Fenerbahçe, Spalletti'den gelen bu cevabın ardından listedeki diğer teknik adamlarla görüşmelere hız verecek.

