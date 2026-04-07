  Haberler
O istatistiği görünce dayanamadı! Okan Buruk Icardi için öyle bir karar verdi ki...

Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası Mauro Icardi’nin performansı tartışma yarattı. Bu sezon ligdeki üç yenilgide de ilk 11’de yer alan Arjantinli golcünün etkisiz oyunu dikkat çekerken, teknik direktör Okan Buruk’un kalan haftalarda kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

O istatistiği görünce dayanamadı! Okan Buruk Icardi için öyle bir karar verdi ki...
Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekipte bireysel performanslar tartışma konusu oldu. Özellikle Victor Osimhen’in yokluğunda ilk 11’de sahaya çıkan Mauro Icardi, beklentilerin altında kaldı.

DERBİDE BÜYÜK TEPKİ

O istatistiği görünce dayanamadı! Okan Buruk Icardi için öyle bir karar verdi ki... 1

Trabzon deplasmanında etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi, hücum hattında varlık gösteremedi. Arjantinli golcünün performansı hem teknik heyet hem de taraftarlar tarafından sorgulanırken, maç boyunca oyuna ağırlığını koyamaması dikkat çekti.

3 YENİLGİDE DE O VAR

O istatistiği görünce dayanamadı! Okan Buruk Icardi için öyle bir karar verdi ki... 2

Galatasaray’ın bu sezon ligde aldığı üç yenilgide de Mauro Icardi’nin ilk 11’de başlaması dikkat çeken bir istatistik olarak öne çıktı. Trabzonspor karşılaşmasının yanı sıra Kocaelispor ve Konyaspor maçlarında da sahaya ilk 11’de çıkan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda beklenen katkıyı sağlayamadı.

BURUK ÜZERİNİ ÇİZDİ

O istatistiği görünce dayanamadı! Okan Buruk Icardi için öyle bir karar verdi ki... 3

Yaşanan performans düşüşünü değerlendiren teknik direktör Okan Buruk’un, sezonun kalan bölümünde Mauro Icardi’yi ilk 11’de başlatmayı düşünmediği öğrenildi. Form durumuna göre kadro tercihlerini yeniden şekillendirmeyi planlayan Buruk’un, hücum hattında farklı alternatiflere yönelmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig son dakika galatasaray icardi
