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O Kız dizisinin oyuncuları okuma provasında buluştu

09.08.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan O Kız dizisinin oyuncuları okuma provasında buluştu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer ve Macit Koper'in paylaşacağı O Kız'ın çekimleri yakında başlayacak.

O Kız dizisinin oyuncuları okuma provasında buluştu

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan O Kız dizisinin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi. Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

o kız

Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.


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Erkan Petekkaya
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