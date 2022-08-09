O Kız dizisinin oyuncuları okuma provasında buluştu

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan O Kız dizisinin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi. Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.



