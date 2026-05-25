O kulüp yine listede! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki olası rakipleri netleşti.
Sarı-lacivertliler, bu aşamada İskoç temsilcisi Hearts veya Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.
Bu elemenin geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.
Belçika ekibi Union son yıllarda Türk takımları ile birçok kez karşı karşıya geldi. 2024 yılında Fenerbahçe ile tam 3 kez karşılaşan Union geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray ile karşılaştı. Eğer Fenerbahçe Union ile eşleşirse Türk takımları son 2 yılda Belçika ekibi ile 5. kez karşı karşıya gelmiş olacak.
2. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz
3. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos
Play-Off Turu
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos
