O kulüp yine listede! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki olası rakipleri netleşti.

HEARTS YA DA GORNIK ZABRZE

Sarı-lacivertliler, bu aşamada İskoç temsilcisi Hearts veya Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

3'ÜNCÜ ÖN ELEMEDE RAKİP...

Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.

Bu elemenin geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

UNION ST. GILLOSE GELİRSE...

Belçika ekibi Union son yıllarda Türk takımları ile birçok kez karşı karşıya geldi. 2024 yılında Fenerbahçe ile tam 3 kez karşılaşan Union geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray ile karşılaştı. Eğer Fenerbahçe Union ile eşleşirse Türk takımları son 2 yılda Belçika ekibi ile 5. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos