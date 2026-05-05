Tüm takım ayağa kalktı! Mbappe'ye büyük tepki

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken yaptığı bir seyahatle gündeme oturdu. Yıldız futbolcunun İtalya’da görüntülenmesi kulüp içinde tartışma yarattı.
Espanyol karşılaşması öncesinde kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte İtalya’da bir teknede görüntülenen Mbappe’nin bu anları kısa sürede yayıldı. Sakatlık sürecinde olan oyuncunun bu şekilde objektiflere yansıması, hem taraftarların hem de takım içindeki bazı isimlerin tepkisini çekti.
AS’ın aktardığı bilgilere göre, Mbappe’nin göz önünde olması ve kameralardan kaçınmaması soyunma odasında huzursuzluğa neden oldu. Özellikle takımın kritik bir dönemden geçtiği süreçte bu görüntülerin zamanlaması eleştiri konusu oldu.
Tüm bu tartışmalara rağmen Fransız golcü, bu sezon sergilediği performansla öne çıkıyor. Eflatun beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol atan Mbappe, ayrıca 6 asistlik katkı sağladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum