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O pozisyonlar çok tartışılmıştı... VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, yabancı hakemler...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 18:24
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Süper Lig'in 20. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. İşte yabancı VAR uygulaması ile açıklanan ilk kayıtlar...

O pozisyonlar çok tartışılmıştı... VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, yabancı hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki konuşmalar;

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VAR: "Halil sana sahada inceleme öneriyorum. Sana temas noktasını göstereceğim."

Hakem: "Arka bacak, temas noktasını gördüm. Arka bacak, doğru. Başka bir açın var mı? Gördüm. Topa dokunduktan sonra dikkatsiz bir müdahale var. Serbest vuruş ile başlatıp, golü iptal ediyorum."

VAR: "Katılıyorum."

Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar;

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VAR: "Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum. Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası."

Hakem: "Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam."

VAR: "88 numara."

Hakem: "Kararım penaltı ve kart yok."

VAR: "Katılıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig VAR kayıtları
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