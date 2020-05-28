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O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu? Flaş paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasından sonra Murat Boz'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Murat Boz O Türkiye'den ayrılıyor mu? Boz'un paylaşıma yorum yağdı.

O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu? Flaş paylaşım

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, 'O Ses Türkiye' yarışması ile ilgili soru üzerine yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Acun Ilıcalı; Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.

Başarılı televizyoncu, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi. 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi.

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Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasından sonra Murat Boz bir paylaşımı yaptı. Murat Boz'un paylaşımı "O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorularını akla getirdi.


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