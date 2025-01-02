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O Ses Türkiye'den sonra Burak Kut'a mesaj yağdı! "Bebeler de pistte kalmalı bence"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.01.2025 15:45
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O Ses Türkiye Yılbaşı özel yayınında sahneye çıkan 51 yaşındaki Burak Kut kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Burak Kut'a program sonrası mesaj yağdı. Şarkıcı ise bakın ne paylaştı.

O Ses Türkiye'den sonra Burak Kut'a mesaj yağdı! "Bebeler de pistte kalmalı bence"

'Bebeto' lakabıyla bir döneme damga vuran Burak Kut, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de sahneye çıktı ve performansıyla sosyal medyayı salladı. 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren popçu, 'Yaşandı Bitti' ve 'Benimle Oynama' parçalarını canlı seslendirdi. Sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Burak Kut'a program sonrası yorum ve mesaj yağdı.

51 yaşındaki şarkıcı, "Bir gece yarısı Acun Ilıcalı ağabeyin, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet için araması akabinde, aklıma ilk düşen fikir, içimde ilk uyanan duygu 'Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım' oldu. 'Nasıl olur?' diye soranlara; öncelikle dinlediğiniz unutulmaz şarkıların sözünü müziğini yazan, düzenlemelerini yapan harika müzisyen dostlarım sayesinde oldu. Eski dostum Tarik Sezer yönetimindeki kusursuz orkestranın icraları sayesinde oldu. Acun Medya ve O Ses Türkiye ailesinde görev yapan, muhteşem bir yapım prodüksiyon ortaya koyanlar sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

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'BİR ZAMANLAR BEN DE BEBEYDİM'

'Bebeto' lakabına gönderme bulunan sanatçı, "Neticede hayal ettiğimiz gibi olması ve ortak bir paydada buluşabileceğimizi görmek mutlu etti beni. 'Ders niteliğinde', 'Nasıl hâlâ böyle söyleyebiliyor?', 'Bebeleri pisten aldı' gibi yorumlara gülerek, takip edebildiğimce baktım. Ders değil de, ilham verebildiysem ne mutlu. Yıllar içinde sahne performansını koruyup arttırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor. Ek olarak bebeler de pistte kalmalı bence. Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebeydim çünkü" mesajını yazdı.

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'YÜREĞİME YORUM YAĞMURU İLE SU SERPTİNİZ'

Burak Kut, "Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp, ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım beraberce. 'Defalarca teşekkür ederiz' yazmışsınız, asıl ben teşekkür ederim. Bu vesileyle her zaman sizlerin gösterdiği, sevgiye saygıya ilgiye layık olabilmek için yanıp tutuşan yüreğime, yorum yağmurları ile su serptiniz. Eksik olmayınız, sağ olunuz var olunuz, nur olunuz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Burak Kut
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