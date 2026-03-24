SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! İşte yeni sezonda Avrupa'ya gidecek takım sayısı

Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Avrupa kupalarına toplam 5 takım ile katılım sağlanacağını resmen açıkladı.

"5 TAKIM KATILACAK"

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2026-2027 sezonunda ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre;

-Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Lig Aşaması’ndan,

-Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan,

-Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan,

-Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan,

-Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan katılır.

1) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, Lig sıralamasına göre UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanırsa;

a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan,

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan,

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan katılır.

2) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan,

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan,

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan katılır.

3) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan,

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan,

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan katılır.

4) UEFA’nın, UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

5) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüpler Arası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA’nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır."

