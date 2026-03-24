Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İZZET YILDIZHAN DA TUTUKLANDI

Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST

B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da arasında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

