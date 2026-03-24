Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İZZET YILDIZHAN DA TUTUKLANDI

Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST

B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da arasında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması: "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında"Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması: "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında"
Yayın akışından çıkarılmıştı! Yeni kararYayın akışından çıkarılmıştı! Yeni karar

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

