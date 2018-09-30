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O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Athena Gökhan ve Yıldız Tilbe'nin ayrıldığı O Ses Türkiye'ye yeni jüri üyeleri katıldı. Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerine zam yaptı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye”nin jüri üyelerine zam yaptı.

Geçen yıl jüri üyelerine bölüm başı 60 bin lira veren Ilıcalı, fiyatı 70 bin liraya çıkardı.

Bu sezon jüri koltuğunda oturacak Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz bölüm başı 70 bin lira alacak.

Programın flaş transferi Beyazıt Öztürk’ün diğerlerinden farklı olarak 90 bin lira alacağı öğrenildi.

Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi geçtiğimiz gün birlikte yemek yemiş ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ilıcalı'dan yeni jüriyle fotoğraf paylaşımı da gecikmedi.

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O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

O Ses Türkiye’nin 2018-2019 yeni sezonunda ekranlara gelecek bölümlerinde hangi jüri üyelerinin yer alacağı belli oldu. O Ses Türkiye 2019’un jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk yer alacak.

O Ses Türkiye 2019’un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 eylül çarşamba günü başladı.

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