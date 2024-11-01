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O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi! Oğuz Berkay Fidan'ın son hali herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 08:02
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İlk kez 2011 yılında başlayan ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmada Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay Fidan'ın sahne tarzı da oldukça sevilmişti. Yarışmanın ardından müziği hiç bırakmayan Oğuz Berkay şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin değişimini görenler çok şaşırdı.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi! Oğuz Berkay Fidan'ın son hali herkesi şaşırttı

İlk olarak Show TV ekranlarında yayımlanmaya başlanan O Ses Türkiye büyük bir ilgiyle izlendi. Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmadaki isimlerin son halleri de merak konusu oldu.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu olarak adını hafızalarımıza kazıyan Oğuz Berkay Fidan güçlü sesi, sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile çok sevişmişti.

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Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay yarışmanın ardından başarılı bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi.'Beni Ellerden Sayma' adlı şarkısıyla adından söz ettirmeyi başaran Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessiz kaldı.

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Son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çeken Berkay Fidan, şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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Oğuz Berkay Fidan'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına 'Bu nasıl değişim', 'Çok yakışıklısın', 'artık sektöre dönmelisin', 'yıllar yaramış' gibi yorumlar yapılıyor.

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Bir süredir gözlerden uzakta Las Vegas'ta yaşayan Oğuz Berkay Fidan Melisa İspir ile evlendi.

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Oğuz Berkay, 29 Ağustos 1995 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu, müzikle ilgilenmeye dört yaşında org çalarak başladı.

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O Ses Türkiye programının 2011–12 yıllarında yayınlanan ilk sezonunun birincisi oldu. Yarışmada, Murat Boz'un takımında yer aldı.

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İlk teklisi "Olmuyor"u Avrupa Müzik etiketiyle Şubat 2013'te satışa sundu.Şarkıda, Murat Boz ile düet yaptı.

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O Ses Türkiye
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