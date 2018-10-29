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O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 02:04 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Azeri yarışmacı Naz Dej, O Ses Türkiye'de sesiyle jüriyi büyüledi. Naz Dej'i kendi takımına almak isteyen Hadise ile Acun Ilıcalı arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 28 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Azeri yarışmacı Naz Dej, I Care isimli şarkıyı seslendirdi. Güzelliğiyle de dikkat çeken Naz Dej, jüri üyelerinden Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı. Naz Dej, gelen istek üzerine bir de Türkçe şarkı seslendirdi.

Jüri üyeleri ise Naz Dej'i takımlarına alabilmek için birbirleriyle yarıştı. O Ses Türkiye'de sahneye çıkan Naz Dej'in güzelliği konusunda açılan sohbet Hadise'nin 2014'te elediği Karima'yı akıllara getirdi. Hadise'ye takılan Acun Ilıcalı ile jüri arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Naz Dej ise Murat Boz'un takımına katıldı.


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Naz Dej Naz Dej o ses türkiye o ses türkiye Hadise Acun Ilıcalı

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