O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de seslendirdiği 'Soğuk Odalar' performansıyla büyük beğeni toplayan Rana Nur Sancak, Murat Boz'un takımında yer almış daha sonra Yıldız Tilbe ile finale kadar yükselmişti.

Yarışmanın ardından uzun süre görünmeyen Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Rana Nur'un son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yarışmaya katıldığı dönemde 32 yaşında olan Rana Nur Sancak Bandırma'da yaşıyordu. Sahne çalışmaları yaparak hayatını sürdüren Rana Nur 15 yaşında mesleğe başladığını açıklamıştı.

Ailesinin müzisyen olduğu bilinen Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye'ye katılmasının nedenini 'Kendimi kanıtlamak istiyorum' olarak açıklamıştı.

Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu yarışmada Rana Nur Sancak; Hadise, Murat Boz ve Yıldız Tilbe'yi döndürmeyi başarmıştı.



