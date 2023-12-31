O Ses Türkiye yılbaşı bölümüne eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damga vurdu! Duygusal anlar yaşandı

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Kerem Alışık da sahne aldı. Alışık "Gitme aklım sende kalır" isimli şarkıyı seslendirdi. Jüride ise Ebru Gündeş de vardı. Bir dönem aşk yaşayan Alışık ve Gündeş'in birbirlerine olan bakışları dikkat çekti.

Kerem Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de döndü.

EBRU GÜNDEŞ'İ SEÇTİ

Kerem Alışık, kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski aşkı Gündeş'i seçti.



İkilinin sarılması da Twitter'da gündem oldu.

Kerem Alışık ve Ebru Gündeş, 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partner ve sevgili olmuştu.







