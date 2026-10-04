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Simge Sağın'ın sahne tarzı fena dile düştü! "Tayt kötü duruyor"

Galataport'ta sahne alan Simge Sağın'ın konser için tercih ettiği siyah takımı fena dile düştü. X'te bir anda yayılan görüntülerde Simge'nin taytına yorumlar gecikmedi.

Simge Sağın'ın sahne tarzı fena dile düştü! "Tayt kötü duruyor"

Simge Sağın, İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin beşinci akşamında sahneye çıktı. Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda coşku dolu bir geceye imza atan Simge'nin sahne kıyafeti ise dile düştü.
Simge Sağın ın sahne tarzı fena dile düştü! "Tayt kötü duruyor" 1

Zaman zaman sahne tarzıyla konuşulan Simge'nin son olarak bu tarzı da X'te hızla yayıldı. Geniş kenarlı siyah şapka, uzun siyah eldivenler ve vücudu saran takım ile dikkat çeken Simge, maskülen bir siluet yaratmak istedi.

Simge Sağın ın sahne tarzı fena dile düştü! "Tayt kötü duruyor" 2

Dar kesimli taytıyla kombini tamamlayan Simge'nin bu görünümü sosyal medyada eleştirel yorumlar aldı.

Simge Sağın ın sahne tarzı fena dile düştü! "Tayt kötü duruyor" 3
Simge'ye "Ses muhteşem ama bu hal ne", "Kimse bu kadını uyarmıyor mu?", "Tayt kötü duruyor", "Biri pantolonun beline lastik taksaydı", "Bu kadına tayt yakışmıyor biri ona söylemeli", "Pantolon çok fena" yorumları yağdı.

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Simge Sağın
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